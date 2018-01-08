Даугавпилсская городская дума опубликовала исследование студентки магистратуры Даугавпилсского университета на тему развития и планирования велоинфраструктуры в нашем городе. Инара Ясвина провела опрос среди жителей города и выяснила, что многие даугавпилчане любят кататься на велосипеде и развитие соответствующей инфраструктуры в городе необходимо.

Респонденты, а их было 312, высказали множество предложений о том, где именно стоило бы оборудовать велодорожки, а также указали на то, что главное - это безопасность движения и надежные места, где можно велосипед оставить. Как пообещали в думе, пожелания жителей будут приняты во внимание при планировке территорий.



Что касается самих изменений в данной сфере, то они заключаются в следующем. Этим летом самоуправление планирует увеличить количество мест для аренды велосипедов в городе. Уже идут переговоры с фирмой “Urbosolutions”, которая могла бы оказывать такую услугу. На каких условиях, не уточняется. Планируется и создать новые места торговли велосипедами, что стимулировало бы конкуренцию и снизило бы цены на данный вид средств передвижения. Опять же, не конкретизируя как именно, ведь самоуправление само по себе ничем торговать не может. О том, какие фирмы могут быть для этого привлечены, пока не сообщается.



Отметим, что развитие велоинфраструктуры для даугавпилчан действительно важно. Это доказали большая востребованность велотрассы, построенной в Стропах, и жаркие споры горожан на тему, кому там можно кататься, а кому - нет. Желающих пользоваться хорошими велодорожками в городе оказалось так много, что спортсмены и любители всех возрастов стали друг другу мешать на одной трассе. В связи с этим жители неоднократно высказывали возмущение тем, что для велоспортсменов, коих в городе не так много, построили велотрассу, а для простых любителей покататься на велосипедах, самокатах и роликах, которых в Даугавпилсе намного больше - нет. Развитие данной инфраструктуры востребовано как среди молодежи и детей, так и среди взрослых и даже пожилых горожан, ведущих активный и здоровый образ жизни.