В этом году снова пройдет ставший популярным в Латвии, День теней. Это день, когда школьники могут посетить выбранное рабочее место и посмотреть, как выглядит повседневная работа того или иного специалиста.





В свою очередь работодатели: учреждения, предприятия и организации, желающие принять подростков и ознакомить их со спецификой своей работы, должны зарегистрироваться и восстановить свои профили до 2 февраля. Школьники смогут выбрать интересующую их вакансию до 9 февраля.



Более подробная информация на сайтах:



http://miljons.jal.lv/Enudiena2018/NOLIKUMS.pdf



http://enudiena.lv/informacija/enu-deveji/ В этот раз День теней пройдет 14 февраля. Зарегистрироваться для участия в нем школьники могут на портале www.enudiena.lv.В свою очередь работодатели: учреждения, предприятия и организации, желающие принять подростков и ознакомить их со спецификой своей работы, должны зарегистрироваться и восстановить свои профили до 2 февраля. Школьники смогут выбрать интересующую их вакансию до 9 февраля.Более подробная информация на сайтах: