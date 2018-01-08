В этом году снова пройдет ставший популярным в Латвии, День теней. Это день, когда школьники могут посетить выбранное рабочее место и посмотреть, как выглядит повседневная работа того или иного специалиста.
В этот раз День теней пройдет 14 февраля. Зарегистрироваться для участия в нем школьники могут на портале www.enudiena.lv.
В свою очередь работодатели: учреждения, предприятия и организации, желающие принять подростков и ознакомить их со спецификой своей работы, должны зарегистрироваться и восстановить свои профили до 2 февраля. Школьники смогут выбрать интересующую их вакансию до 9 февраля.
Более подробная информация на сайтах:
http://miljons.jal.lv/Enudiena2018/NOLIKUMS.pdf
http://enudiena.lv/informacija/enu-deveji/
В свою очередь работодатели: учреждения, предприятия и организации, желающие принять подростков и ознакомить их со спецификой своей работы, должны зарегистрироваться и восстановить свои профили до 2 февраля. Школьники смогут выбрать интересующую их вакансию до 9 февраля.
Более подробная информация на сайтах:
http://miljons.jal.lv/Enudiena2018/NOLIKUMS.pdf
http://enudiena.lv/informacija/enu-deveji/
Тень от промышленности, тень от населения.Скоро останется тень от еврофондов и от русского транзита.
И тогда останется тень от Латвии.
Не ндравится ? - поезд на Осло уже на путях !