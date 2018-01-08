Вполне вероятно, что водителей, пойманных за рулем подшофе, в наступившем году будут наказывать более сурово, чем нынешним административным арестом, — пишет латвийская газета «Сегодня неделя».

Сейчас идут дискуссии, как можно криминализировать пьяное вождение. Но есть и другое мнение: зачем же арестовывать, это слишком сурово!





Как известно, наказания, предусмотренные Кодексом административных правонарушений, впредь планируют перенести в отраслевые законы. То есть оговорить наказание за превышение скорости в Законе о дорожном движении, за нарушения при вырубке леса — в Законе о лесе и т. д. Директор департамента государственного права минюста Санита Армагана в интервью Латвийскому радио в этой связи заявила, что административный арест — это наследие советских времен. Административные нарушения не такие тяжелые, чтобы изолировать человека от общества. Так что, возможно, в будущем пьяных водителей ждут только штраф, потеря прав и штрафные пункты.





Авторы инициативы пришли к выводу, что административный арест — неэффективное наказание. Человек отсиживает свои «сутки» и идет дальше. От этого он меньше не пьет, меньше не ездит. Отъем прав на определенное время действует намного лучше, пишет Likums un taisnība.



Однако есть и противоположное мнение. Один из самых ярых противников отмены ареста — депутат сейма, член подкомиссии юридической комиссии Андрей Юдин.



— Если человек подвергает свою и чужую жизни опасности, это очень серьезно. Я уважаю мнение оппонентов. Многие, возможно, сами водят в пьяном виде и это кажется приемлемым. Но я так не считаю, — говорит он.



Минюст обещает, что дискуссии продолжатся. Новый закон не вступит в силу сразу после принятия. Будет предусмотрен переходный период.

Проект сейчас отправляют уже на третье чтение. То есть его могут совсем скоро принять. Но пока среди депутатов единства нет.

Отсидевший Килис тоже против арестов.

Кстати, бывший министр образования и науки Робертс Килис, который сам 4 года назад отсидел 5 суток ареста за пьяную еду, поддерживает отмену «кутузки» в подобных случаях. — Важно не просто отменить арест, а добавить другие санкции, которые были бы более болезненными. На самом деле 5 или 10 суток, которые нужно отсидеть, — это довольно легкий способ уйти от наказания. Если бы вместо этого была общественная работа или посещение собрания анонимных алкоголиков, это было бы более эффективно. Сейчас эти дни, когда тебя кормят, а ты спишь, ничего не дают.

Депутат юридической комиссии сейма Юлия Степаненко, в свою очередь, напоминает, что для введения административного ареста за пьяную езду были очень серьезные основания: в 2005 году на пьяной езде попались 12 000 водителей. Введение нового наказания уже в 2006 году помогло сократить наполовину и количество пьяных на дорогах, и количество погибших в ДТП.



Впрочем, уже в 2007 году стало понятно, что арест — дорогое удовольствие для бюджета. Людей в «кутузке» ведь надо кормить и охранять.



Еще один контраргумент против ареста — это отсутствие равноценной альтернативы. Те примерно 2000 человек, которых арестовывают за вождение подшофе каждый год, если эти наказания будут криминализованы, теперь будут уголовно–судимыми. Но ведь это помешает им в будущем занимать определенные должности и, возможно, испортит репутацию в глазах будущего работодателя. То есть нужно серьезно оценить социальные последствия подобных изменений.