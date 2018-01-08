Закончился 2017-ый, начался новый 2018-ый год. Чего ждут от него наши горожане? С этим вопросом мы обратились к читателям нашего портала. Оказалось, что 63% читателей "Нашей" ожидают смены власти в городской думе. Связано это с чрезмерно бурной политической жизнью в городе: бесконечными разоблачениями, скандалами, непонятными, а подчас и откровенно позорными для города назначениями на различные посты и т.д. Судя по результатам опроса, даугавпилчане уже не верят, что может быть иначе и ждут очередной встряски.

При этом 14% настроены весьма пессимистично и не ждут уже ничего хорошего, т.к. не верят в перемены к лучшему.



Еще 15% респондентов ждут от наступившего нового года личного счастья, отодвинув политические перепетии в сторону.



В свою очередь всего 9% участников опроса верят и ждут процветания нашего города и заботы о людях: новых проектов, рабочих мест, льгот и т.д.



Что касается политиков, то обещать "золотые горы" они любят и умеют, а учитывая, что на этот год намечены еще и выборы в Сейм Латвии, то "горы" эти будут все выше и выше, а обещания мы будем слышать еще чаще, чем обычно.



Всего в опросе приняли участие 1029 человек.