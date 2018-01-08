Полиция безопасности (ПБ) выпустила для латвийских библиотекарей рекомендации для уменьшения рисков, связанных с терроризмом. Библиотекарей призывают обращать внимание на усиленный интерес посетителей к исламу и просмотру в интернете видео с актами насилия.

ПБ призывает работников библиотек обратить внимание на усиленный интерес посетителей к исламу, в том числе террористическим организациям и пропагандистским материалам террористических организаций. ПБ просит библиотекарей обратить внимание на выражение открытой поддержки терроризму и террористическим организациям, особенно демонстрацию или ношение на одежде логотипа "Исламского государства".



Кроме того, в ПБ рекомендуют библиотекарям обратить внимание на просмотр в интернете видеоматериалов с актами насилия, особенно с исполняемыми террористами казнями с отрубанием головы, с материалами пропаганды и с инструкциями по организации терактов. ПБ рекомендует обратить внимание, не проявляют ли посетители библиотек повышенного интереса к событиям на территориях, контролируемых террористами.



В ПБ подчеркивают, что ни один из этих признаков не является полноценным подтверждением радикализации личности. Каждый случай индивидуален, поэтому при его оценке следует оценивать все обстоятельства.



Тем не менее, ПБ призывает библиотекарей при обнаружении одного из перечисленных признаков выяснить имя посетителя, составить его описание и проинформировать об этом Полицию безопасности.