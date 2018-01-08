В ходе введения системы е-veselība с проблемами в ее работе наряду с медиками по всей Латвии столкнулись и даугавпилсские специалисты. Однако, как сказала руководитель Центральной поликлиники Айна Маскалане, день ото дня система работает все лучше.

Она пояснила, что врачи в поликлинике полностью перешли на работу в новой системе. Для введения данных используется программа "Ārsta birojs", которая обеспечивает соединение с системой е-veselība, созданной Национальной службой здоровья. В первые дни были случаи, когда из-за ошибок программы или слишком большой нагрузки не всегда удавалось соединиться с е-veselība, но постепенно ситуация улучшилась. Медики отметили, что с утра система работает быстрее, а ближе к обеду начинает "подвисать". В свою очередь после обеда и вечером снова все идет хорошо.



Г-жа Маскалае также рассказала, что когда система совсем отказывается работать, врачи выписывают рецепты в бумажном виде, как раньше, а позже вводят данные в систему.



Напомним, что с 1 января в Латвии введена обязательная система е-veselība, которая предусматривает дальнейшую выписку больничных и рецептов на лекарства в электронном виде.