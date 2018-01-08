На конкурс на должность ректора Даугавпилсского университета претендуют два кандидата, сообщают столичные СМИ со ссылкой на администрацию ВУЗа.



Имена претендентов могут стать известны на этой неделе, когда конкурсная комиссия ознакомиться с кандидатами и оценит их соответствие условиям конкурса.



Напомним, что решение о реорганизации ВУЗа было принято 28 сентября прошлого года. Так как планируемая масштабная реформа отложена, стало понятно, что многолетний ректор ДУ Арвид Баршевскис не сможет третий раз претендовать на место главы ВУЗа. В связи с этим университет ищет нового руководителя.