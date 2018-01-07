Жители расположенного недалеко от Даугавпилса городка Зарасай заметили, что бутылки от купленного в Латвии пива можно сдать по литовской системе депозита, и таким образом получить дополнительные деньги, пишет Alfa.lt. Один местный житель рассказал, что в среднем Carlsberg в Латвии можно купить за 0,79 евро, пустую бутылку сдать в Литве и вернуть десять центов. В местном литовском магазине Carlsberg стоит более 1,5 евро.
Заместитель Госсекретаря Латвийского министерства защиты среды и регионального развития Алда Озола указала, что у министерства нет информации о мошенничестве литовцев с депозитной системой. Озола рассказала, что у литовской тары есть специальная маркировка — логотип и штрих-код.
«Таким образом гарантируется, что купленную в Латвии тару нельзя сдать по системе депозита в Литве. У эстонской системы действительно сначала была такая проблема, но было найдено решение для производителей, которые импортируют напитки и в Латвию - ставить другой штрих-код. Таким образом купленную в Латвии тару эстонская система не распознает», - пояснила Озола.
Она добавила, что по системе можно сдать тару от пива, сидра или другого легкого алкоголя. Тара от крепкого алкоголя и вина не входит в депозитную систему.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что система депозита тары в Латвии может быть введена к 2020 году. Наша страна - единственная в Прибалтике, где она еще не работает.
«Таким образом гарантируется, что купленную в Латвии тару нельзя сдать по системе депозита в Литве. У эстонской системы действительно сначала была такая проблема, но было найдено решение для производителей, которые импортируют напитки и в Латвию - ставить другой штрих-код. Таким образом купленную в Латвии тару эстонская система не распознает», - пояснила Озола.
Она добавила, что по системе можно сдать тару от пива, сидра или другого легкого алкоголя. Тара от крепкого алкоголя и вина не входит в депозитную систему.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что система депозита тары в Латвии может быть введена к 2020 году. Наша страна - единственная в Прибалтике, где она еще не работает.
Я фургончик старенький "Зубрёнок" мешками аккуратно набитыми пустыми пластмассовыми бутылками набиваю и вперёд в тот же Зарасай, каждый день как на работу.
Вот у меня не копеечка, а целое заднее сиденье целлофановыми кульками заставлено.
И молочка и мясное с соседом на пополам.
Он собирает, а пакуем вместе.
Как жрать станет нечего, сначала на ближних дачах, потом хуторские погребки потихоньку грабить начнут в отсутствии хозяев.
Дело наладится а там, смотришь и подмога подоспеет.
Как жрать станет нечего, сначала на ближних дачах, потом хуторские погребки потихоньку грабить начнут в отсутствии хозяев.
Дело наладится а там, смотришь и подмога подоспеет.
Как жрать станет нечего, сначала на ближних дачах, потом хуторские погребки потихоньку грабить начнут в отсутствии хозяев.
Дело наладится а там, смотришь и подмога подоспеет.
Жопа, - она тоже должна работать.