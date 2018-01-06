ПЖКХ предлагает более жителям выбрать более удобный способ получения счетов за полученные услуги, например, на свой электронный адрес (электронную почту).

Для этого необходимо подать заявление в электронном виде, на адрес mans@ddzksu.lv, указав :



имя, фамилию;

адрес;

электронную почту;

номер телефона.

Также заявление о получении э-счета можно подать персонально в абонентном отделе SIA „DDzKSU” (Liepājas ielā 21, 105.kab.).



Заявление о получении э-счета вместо бумажной формы клиенты могут подать в любое время. Рекомендуется клиентам использовать возможность получения е-счета, так как это удобно, быстро и благоприятно по отношению к окружающей среде.



Также ПЖКХ предлагает своим клиентам зарегистрироватся на портале mans.ddzksu.lv, где можно подавать показания воды, видеть счета за прошлые периоды и другую необходимую информацию.



Более детальную информацию вы можете получить в разделе mans.ddzksu.lv.



Для того, чтобы стать пользователем данного портала, необходимо нажать ссылку Регистрация на портале и указать необходимую информацию.



При регистрации у клиентов есть возможность отказаться от получения счетов в бумажной форме.



По заявлению клиент может возобновить получение счетов в бумажной форме.