В профиле Facebook появился призыв помочь организовать похороны 33-летнего Евгения Бояруна, убитого 3 января в центре Даугавпилса.

"Друзья и все неравнодушные, давайте поможем родственникам с похоронами Жени! Женю похоронят рядом с матерью. Подробности похорон будут известны позже. Пожалуйста, все желающие помочь хоть чем-то, воспользуйтесь одним из способов. Даже 1 £/€ будет огромной помощью семье. При перечислении укажите причину "на похороны". И пожалуйста, поделитесь этой публикацией, чтобы все знакомые и друзья могли помочь.



LV56RIKO0001302490265

SERGEJS BOJARUNS

DNB



Paypal

sergejjjjjj@mail.ru



Призыв разместила пользователь Kristina Viļķeļonoka.



Напомним, Евгений Боярун был убит утром 3 января на автобусной остановке в самом центре Даугавпилса. Подозреваемый в убийстве Владислав Степанов был задержан вечером 4 января в Огре.