В профиле Facebook появился призыв помочь организовать похороны 33-летнего Евгения Бояруна, убитого 3 января в центре Даугавпилса.
"Друзья и все неравнодушные, давайте поможем родственникам с похоронами Жени! Женю похоронят рядом с матерью. Подробности похорон будут известны позже. Пожалуйста, все желающие помочь хоть чем-то, воспользуйтесь одним из способов. Даже 1 £/€ будет огромной помощью семье. При перечислении укажите причину "на похороны". И пожалуйста, поделитесь этой публикацией, чтобы все знакомые и друзья могли помочь.
LV56RIKO0001302490265
SERGEJS BOJARUNS
DNB
Paypal
sergejjjjjj@mail.ru
Призыв разместила пользователь Kristina Viļķeļonoka.
Напомним, Евгений Боярун был убит утром 3 января на автобусной остановке в самом центре Даугавпилса. Подозреваемый в убийстве Владислав Степанов был задержан вечером 4 января в Огре.
LV56RIKO0001302490265
SERGEJS BOJARUNS
DNB
Paypal
sergejjjjjj@mail.ru
Призыв разместила пользователь Kristina Viļķeļonoka.
Напомним, Евгений Боярун был убит утром 3 января на автобусной остановке в самом центре Даугавпилса. Подозреваемый в убийстве Владислав Степанов был задержан вечером 4 января в Огре.
http://www.nasha.lv/V-DAUGAVPILSE/1/22297/Razyskivaemyj-po-podozreniyu-v-ubijstve-Vladislav-Stepanov-zaderzhan-v-Ogre