Годами в Даугавпилсе на ул. Валкас работал стихийный рынок. Задуманный как место, на котором горожане могли бы продавать продукцию, сделанную или выращенную своими руками, рынок самовольно расширил свои полномочия. Вплоть до продуктов питания и лекарств с преимущественно белорусской маркировкой. Как уже сообщалось, с 1 января городское самоуправление решило всё же изменить имеющийся порядок.

Стихийный рынок на ул. Валкас, работающий в Даугавпилсе с 90-х годов, давно оброс своим колоритом. Здесь можно найти овощи, соленья, травы, старые книги, монеты, мёд, зарядки для самых разных моделей телефонов, хрусталь. Кроме этого можно прикупить продукты из Белоруссии.



В самоуправлении решили привести ситуацию в порядок. С 1 января в силу вступили новые правила торговли, и вероятнее всего предлагаемый на рынке ассортимент сократится. Отношение посетителей рынка к будущим изменениям разное. Есть вещи, которые горожанам не понятны.

«Допустим, человек книги продаёт — нельзя. Старушки придут с травкой и всё. Сколько она там зарабатывает? Допустим хрусталь продают. Ну не нужен человеку дома, а нельзя. Это смех. Ничего не разрешено, как будто криминал. Когда криминал, то надо следить. А старушка выйдет 2-3 раза в месяц и её гоняют».

Большинство посетителей не в курсе коренных изменений и проблемы не видят. Главное, чтобы рынок продолжал существовать.

— Мне этот рынок больше нравится, чем в городе, но мне и добираться сюда проще. Трамвайный маршрут сюда ходит, а туда двумя. Довольно хорошо, все продукты здесь.

— Нам нормально. Идём с трамвая по пути можно что-то присмотреть и купить. Я слышала, что собираются что-то делать. Только не знаю что. Если будет лучше, то хорошо, но главное, чтобы его не убирали с этого района, а так нас устраивает.

У рынка на ул. Валкас своя атмосфера. Немногие специально поставленные столы со скамьями постоянно заняты. Остальным приходиться проявлять изобретательность. Торговля идёт с табуреток, самодельных столиков или просто с куска картона или полиэтилена. Кто пошустрее и удачно поставит машину, предлагает товар тут же с транспортного средства.



Большинство продавцов выставляют то, что выращено на своём огороде, хозяйстве или собрано на пасеке. Многие приезжают из Даугавпилсского края и разрешение на торговлю раньше не оформляли, как, например, Мария. У рынка на ул. Валкас своя атмосфера. Немногие специально поставленные столы со скамьями постоянно заняты. Остальным приходиться проявлять изобретательность. Торговля идёт с табуреток, самодельных столиков или просто с куска картона или полиэтилена. Кто пошустрее и удачно поставит машину, предлагает товар тут же с транспортного средства.Большинство продавцов выставляют то, что выращено на своём огороде, хозяйстве или собрано на пасеке. Многие приезжают из Даугавпилсского края и разрешение на торговлю раньше не оформляли, как, например, Мария.

«Капусту продаю. Иногда яйца, помидоры, огурцы, что ещё деревенское может быть. Приезжаю два раза в неделю, а на чём сейчас выехать? Не выехать, не вынести на себе с деревни — воды налило. Теперь надо справки выбирать, поеду. Не знаю, что они мне говорить будут, побеседуем».

Вацлав держит пасеку и собирает мёд для себя, если что-то остается, продаёт и от предстоящих изменений не в восторге.

«Получается, что собственно выращенную продукцию нельзя реализовать? Надо обойти все инстанции, оплатить. Какая мне выгода, если я в сезон выхожу 2-3 раза в месяц. Надо идти в УКХ — коммунальное хозяйство, выбирать разрешение, а для этого нужны документы, что у меня есть земля, пасека, что она проверена. Не знаю, надо идти узнавать, что там скажут».

Жанис на рынке торгует около трёх лет, предстоящие изменения оценивает положительно.

«Приедешь – занято, не занято. А так я сейчас деньги заплачу, разрешение заберу. Будет всё пронумеровано, приехал спокойно к 8-9, и голова не болит. Если кто-то встал, то я просто выгоню, потому что всё пронумеровано, деньги заплачены. Самое раннее приходилось приезжать в четыре утра. Это норма. Это сейчас можно приехать к 6-7, а когда весна, то начинаются проблемы. Самые большие проблемы с середины лета. Вплоть до того, что поддоны привязывали цепями на замок. Можно было приехать хоть и рано, но чтобы место никто не занял».

В управлении коммунального хозяйства в ближайшие дни завершат работы по приведению территории в порядок, рассказывает специалист управления Татьяна Ливчане.

«В первую очередь он будет благоустроен. Будут поставлены столы. Всего запланировано 148 торговых мест на этих столах. Согласно обязывающим правилам думы, будет разрешено торговать определённым видом товаров».

Продавец должен предоставить земельную книгу или договор аренды, чтобы получить разрешение на торговлю и доказать, что цветы или сельскохозяйственная продукция выращена на его земле. Кроме того, можно торговать мёдом и другими продуктами пчеловодства, рассадой, луковицами цветов, декоративными деревьями и кустами, а также плодово-ягодными саженцами. В летний период — дарами лесов и полей.



Разрешение на год стоит около 35 евро, но можно купить на более короткий срок. В бумаге будут прописаны личные данные продавца, торговое место и наименование товаров. Продавец должен предоставить земельную книгу или договор аренды, чтобы получить разрешение на торговлю и доказать, что цветы или сельскохозяйственная продукция выращена на его земле. Кроме того, можно торговать мёдом и другими продуктами пчеловодства, рассадой, луковицами цветов, декоративными деревьями и кустами, а также плодово-ягодными саженцами. В летний период — дарами лесов и полей.Разрешение на год стоит около 35 евро, но можно купить на более короткий срок. В бумаге будут прописаны личные данные продавца, торговое место и наименование товаров.

«Официально у нас торговля начнётся 15 января, а на протяжении этих двух недель идёт переходный период. Идёт работа муниципальной полиции, информирует торговцев о том, что с 15 числа здесь будет законная торговля, что всё будет по местам и с разрешения. На данный момент выбрано 17 торговых мест», — рассказывает Ливчане.

Каждый день рынок посещает наряд муниципальной полиции. Пока стражи порядка информируют продавцов об изменениях, но затем в соответствии с законом будут применяться необходимые меры, отмечает представитель муниципальной полиции Андрис Дунский.

«Если по каким-то причин разрешения не будут оформлены, или люди просто не хотят юридически закрепить свою деятельность, тогда полиция самоуправления будет действовать в рамках своей компетенции. При фиксировании нарушения будут составлен протокол об административном нарушении, также дело может дойти и до денежных штрафов».

За первое нарушение будет составлен административный протокол. В случае повторного нарушения грозит денежный штраф в размере до 210 евро.