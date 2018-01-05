Красивое подтянутое тело это повод для гордости для каждой женщины. Сегодня рынок предлагает большой выбор направлений, способных помочь женщинам быть в хорошей спортивной форме. Сейчас в Даугавпилсе появилось новое направление - фитбокс - это эффективное сжигание подкожного жира, крепкие мышцы, ну и, конечно же, приобретение боксерских навыков, что весьма полезно при самообороне. Профессиональные тренеры приглашают даугавпилчанок на тренировки для женщин по фитбоксу.
Фитбокс является наилучшей групповой тренировкой, нацеленной на снижение веса. Фитбокс представляет собой комплекс ударов ногами и руками по боксерской груше в ускоренном темпе. Исполняя на пределе силовые удары, вам удастся приобрести красивое подтянутое тело в короткие сроки. В течение одной тренировки в среднем можно сжечь примерно 1000 калорий.
Тренировки в женских группах проходят дважды в неделю - по вторникам и четвергам с 18 до 19 часов в спортивном комплексе Olimpija по адресу ул.Валскас 2у.
Для желающих заниматься в утренние часы по предварительной записи возможны тренировки по вторникам и четвергам с 10 до 11 часов.
Дополнительная информация по телефону 27470378, а также в профиле Facebook.com/fitboxdaugavpils/
Также проводятся тренировки по боксу для мужчин. Занятия проводит сертифицированный тренер. Доступны занятия как в общих группах, так и индивидуальные тренировки.
Тренировки в женских группах проходят дважды в неделю - по вторникам и четвергам с 18 до 19 часов в спортивном комплексе Olimpija по адресу ул.Валскас 2у.
Для желающих заниматься в утренние часы по предварительной записи возможны тренировки по вторникам и четвергам с 10 до 11 часов.
Дополнительная информация по телефону 27470378, а также в профиле Facebook.com/fitboxdaugavpils/
Также проводятся тренировки по боксу для мужчин. Занятия проводит сертифицированный тренер. Доступны занятия как в общих группах, так и индивидуальные тренировки.
Расписание:
- понедельник, среда с 18:00 до 19:30
- среда, пятница с 10:00 до 11:30 (по предварительной записи)
Адрес: ул.Валкас 2 У, спорткомплекс Olimpija
анонсировали, анонсировали.... да не вынанонсировали (8)
Прослойка средненьких, оказывается, растет (8)