Красивое подтянутое тело это повод для гордости для каждой женщины. Сегодня рынок предлагает большой выбор направлений, способных помочь женщинам быть в хорошей спортивной форме. Сейчас в Даугавпилсе появилось новое направление - фитбокс - это эффективное сжигание подкожного жира, крепкие мышцы, ну и, конечно же, приобретение боксерских навыков, что весьма полезно при самообороне. Профессиональные тренеры приглашают даугавпилчанок на тренировки для женщин по фитбоксу.





Тренировки в женских группах проходят дважды в неделю - по вторникам и четвергам с 18 до 19 часов в спортивном комплексе Olimpija по адресу ул.Валскас 2у.



Для желающих заниматься в утренние часы по предварительной записи возможны тренировки по вторникам и четвергам с 10 до 11 часов.



Дополнительная информация по телефону 27470378, а также в профиле







Также проводятся тренировки по боксу для мужчин. Занятия проводит сертифицированный тренер. Доступны занятия как в общих группах, так и индивидуальные тренировки. Фитбокс является наилучшей групповой тренировкой, нацеленной на снижение веса. Фитбокс представляет собой комплекс ударов ногами и руками по боксерской груше в ускоренном темпе. Исполняя на пределе силовые удары, вам удастся приобрести красивое подтянутое тело в короткие сроки. В течение одной тренировки в среднем можно сжечь примерно 1000 калорий.Тренировки в женских группах проходят дважды в неделю - по вторникам и четвергам с 18 до 19 часов в спортивном комплексе Olimpija по адресу ул.Валскас 2у.Для желающих заниматься в утренние часы по предварительной записи возможны тренировки по вторникам и четвергам с 10 до 11 часов.Дополнительная информация по телефону 27470378, а также в профиле Facebook.com/fitboxdaugavpils/ Также проводятся тренировки по боксу для мужчин. Занятия проводит сертифицированный тренер. Доступны занятия как в общих группах, так и индивидуальные тренировки.

понедельник, среда с 18:00 до 19:30

среда, пятница с 10:00 до 11:30 (по предварительной записи)



Адрес: ул.Валкас 2 У, спорткомплекс Olimpija



