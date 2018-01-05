В Литве и Латвии продолжают следить за вопросом открытия маршрута поезда Вильнюс-Даугавпилс, пишет сайт Ntts.lt.

На следующей неделе корреспондент сайта встретится с министром сообщений Литвы, который ранее обещал А. Думбраве, что поднимет этот вопрос в разговоре с министром транспорта Латвии.



«На следующей неделе я и узнаю, чем закончилось общение министров транспорта Латвии и Литвы», — сказал он, добавив, что «обида латышей» препятствует решению нашего вопроса.



Дело в том, что желание восстановить маршрут Вильнюс — Даугавпилс совпало с весьма неблагоприятной для Литвы ситуацией: в сентябре прошлого года Еврокомиссия (ЕК) назначила санкции в отношении компании «Литовская железная дорога» (ЛЖД).



ЕК назначила «ЛЖД» штраф почти 28 млн. евро – за то, что в 2008 году «ЛЖД» демонтировала ж/д путь на участке Мажейкяй – Реньге. ЕК признала, что отсутствие 20 километров этого пути нанесли урон транзиту Латвии и помогли Клайпедскому порту увеличить грузооборот, ибо до Реньге проходил кратчайший путь от Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода в порты Латвии и Эстонии.



Демонтаж важного для Латвии участка ж/д путей был обоснован «ЛЖД» его плохим состоянием и необходимостью ремонта, который не бы выполнен и спустя 10 лет.



В то же время представители «ЛЖД» утверждают, что грузооборот нефтепродуктов между Литвой и Латвией по сравнению с 2008 годом даже увеличился, а другие имеющиеся на сегодняшний день ж/д пути в Латвию не используются в полную силу.



ЕК дала «ЛЖД» три месяца на предоставление плана действий для исправления сложившегося положения. Кроме того, в течение 2 месяцев решение ЕК может быть обжаловано в суде ЕС.



В условиях, когда Латвия требует восстановления маршрута Мажейкяй – Реньге, вопрос продления маршрута от Вильнюса до Даугавпилса приобретает политический аспект.