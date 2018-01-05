В течение последних суток уровень воды в реке Даугава поднялся на 18 см. Сегодня утром он составил 4,29 м. Специалисты контролируют ситуацию.

По прогнозам, уровень воды может подниматься вплоть до 10 января, но все зависит от погодных условий.



Специалист по гражданской обороне гордумы Владислав Рускулс сообщил, что у жителей жалоб на повышение уровня грунтовых вод пока нет.