В это воскресенье, 7 января, в Даугавпилсском театре состоится премьера первого в истории театра танцевального спектакля для детей «Чиполлино». Автор идеи и хореограф постановки – Ирина Савельева.

Маленькие зрители познакомятся с чудесным городом-садом, в котором живут добродушные и дружелюбные жители: птицы, умеющие разговаривать с цветами, и светлячки, освещающие в темноте дорогу для всех обитателей сада. Здесь же обитают две обворожительные девочки Тыквочка и Редиска, они дружат с мальчиком-луковицей по имени Чиполлино. К сожалению, друзей ждет столкновение с Лимоном и Помидором, имеющими, увы, недобрые замыслы. Но герои без боя не сдадутся!



Яркие персонажи расскажут эту историю только языком танца, создавая дополнительное пространство для воображения детей. Не будут забыты и столь популярные у ребят гаджеты. При этом история, придуманная Джанни Родари, останется без изменений: это будет рассказ о настоящей дружбе, о способности сочувствовать обиженным, о торжестве добра над злом.



Сценограф постановки и художник по костюмам – Эгил Вилюмов, художник по свету – Сергей Васильев. В ролях: Марис Бока, Алберт Вецманис, Мирослав Блакунов, Милена Савкина, Елизавета Петрова, Анна Блакунова, Светлана Морозова, Вадим Богданов, Эгил Вилюмов, Раймонд Паэгле, Анна Султанова, Евгений Михайлов. Начало в 12 часов.



Ближайшие спектакли – 18 января в 10:00, 4 марта в 12:00.



К премьере спектакля театр организовал конкурс детских рисунков, было получено более 100 работ, и жюри просто не смогло выбрать одного победителя – все рисунки хороши и уникальны. Поэтому Даугавпилсский театр приглашает всех участников конкурса посетить спектакль «Чиполлино» 4 марта (начало в 12:00) совершенно бесплатно! Билет на этот спектакль участникам конкурса надо обязательно взять в кассе Даугавпилсского театра до 4 февраля, назвав имя и фамилию ребенка. Администрация театра свяжется со всеми авторами рисунков, а если вы забыли указать на рисунке номер телефона, то звоните в театр сами по номеру 28445647.



Даугавпилсский театр также хочет особо поблагодарить учителей, ведь в конкурсе участвовали целые классы, и сообщает, что педагогов в кассе театра ждет приятный сюрприз.