Планы по сокращению маршрутов общественного транспорта могут привести к ситуации, когда население начнет испытывать сложности с тем, чтобы добраться до работы, места учебы или медицинских заведений — такое заявление сделала краевая дума Ливаны в ответ на рекомендации Автотранспортной дирекции о сокращении сети общественного транспорта.

Маршрутную сеть предлагается сократить в каждом регионе планирования. В Латгалии в целом могут быть закрыты 38 маршрутов, в том числе четыре рейса Рига — Даугавпилс и шесть Ливанская станция — Воздушный мост — Яунсилава.



Ливанское самоуправление уже заявило, что не поддерживает такое решение. А ликвидируемые рейсы используются для того, чтобы добраться до работы, местной больницы, вузов и профтехучилищ.



В Автотранспортной дирекции, наоборот, природу тревоги местного самоуправления не понимают. Там говорят: 13 рейсов в Яунсилаву в среднем перевозят от нуля до трех пассажиров. Кроме того, пассажиропоток сократился и на рейсах в Даугавпилс, однако их число не изменилось.



Впрочем, против планов по сокращению маршрутов общественного транспорта выступил и Видземский регион планирования, где считают, что данное решение – преждевременное, поскольку необходимо установить, насколько сильным может быть сокращение рейсов в регионе.

5 января этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета по общесвенному транспорту.