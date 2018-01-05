В поселке Общества слепых на месте пустыря, где когда-то росли кусты, да владельцы собак выгуливали своих питомцев появилась благоустроенная зона с парковыми дорожками и скамейками, красивыми фонарями и небольшим эстрадным возвышением. Строительные работы и благоустройство территории финансировало Даугавпилсское самоуправление.

Весной строители закончат озеленение объекта и сдадут его в эксплуатацию жителям поселка. Отметим, что жители здесь инициативные, имеют свою общественную организацию, в совет которой входят представители каждого дома поселка. Благоустроенный сквер они планируют использовать для создания сада ощущений.



По замыслам общественников здесь будут установлены тактильные, звуковые, обонятельные инсталляции, которые не только украсят сад, но и помогут научить инвалидов по зрению ориентироваться в пространстве, интегрироваться в городскую среду, развить навыки самообслуживания.



Зона отдыха включит в себя не только скамейки и сцену, на которой планируют проводить многочисленные мероприятия и праздники. При помощи спонсоров здесь планируют посадить деревья, создать памятник незрячему человеку, установить электронную тактильную книгу, короче говоря, у Совета жителей поселка общества слепых задумок много. У общественников есть и друзья – местный филиал Республиканского реабилитационного центра по работе с незрячими, библиотека для незрячих, а также учащиеся 10 средней школы. Все они помогают неравнодушным активистам воплотить мечту в реальность, сделать поселок краше, а жизнь в нем интереснее.