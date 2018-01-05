В две последние недели января в Даугавпилсском Арт центре им. Марка Ротко состоятся творческие мастерские от Даугавпиллских художниц – Натальи Маринохи и Инары Петрусевич.

Наталья Мариноха – художник настроения. Черпая вдохновение у природы, она пишет пейзажи и цветы, уделяя большое внимание гамме красок. В свою очередь свободный стиль Инары Петрусевич напоминает детские рисунки, но внутренняя сила и уверенность заставляет многих сравнивать её работы с творчеством Марка Шагала.



Мастерские предназначены для взрослых без опыта. Участие в творческих мастерских бесплатное, однако все необходимые матерьялы нужно брать ссобой – для занятия живописью необходим холст, кисти и акриловые краски, для акварельных работ понадобится акварельная бумага, кисти и акварельные краски.



Заявки принимаются на следующие мастер классы:



20 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по живописи от Натальи Маринохи

21 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по живописи от Натальи Маринохи

27 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по акварели от Инары Петрусевич

28 января /11:00 – 16:00/ Творческая мастерская по акварели от Инары Петрусевич



Количество мест ограничено, предварительная заявка на участие обязательна. Записаться можно по э-почте darja.smirnova@daugavpils.lv или по телефону +371 65430250.



Творческие мастерские проходят на русском языке.