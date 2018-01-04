«Только скажите, кто вам нужен», - Госагентство занятости (ГАЗ, NVA) приглашает предприятия, которые не могут найти себе подходящих работников, подавать заявки. Государство оплатит обучение необходимых специалистов. Но не все они готовы обучаться, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

В прошлом году обучение по заявкам предприятий прошло 37 человек. В предыдущие годы бывало, что новую профессию и работу получали до двухсот человек.



«Мероприятие организуется, если только в филиале нет подходящего безработного. Когда работодатель приносит заявку, сравнивается требование с людьми в филиале. Если не находится человек по требованиям, обучение мы может обеспечить», - пояснил глава мероприятий занятости Госагентства занятости Павел Белисов.



Предприятие из Даугавпилса, которое занимается международными автоперевозками, после такого обучения, уже приобрело необходимого водителя. Которых в Латвии —дефицит.



«Нам был нужен водитель на международные перевозки. С категорией прав СЕ. Нам предложили на бирже такого человека. Один работал немого — 2 месяца. Другой — уже полгода», - поделилась бухгалтер компании I.P.L. GmbH Елена Тихонова.



Работодатель может выбрать и учебное заведение, и претендентов на обучение. Все расходы покрывает Агентство занятости. Единственное условие для работодателя — после обретения специальности человек должен проработать хотя бы полгода, и зарплата не должна быть ниже минимальной. Обрело нужного специалиста и другое даугавпилсское предприятие, которое занимается переводами.



«У нас есть люди, которые знают языки, но специфическими программами не владеют. Госагентство занятости обучило такого человека, и мы очень довольны возможностью, которая была предоставлена», - сказала член правления ADA Pluss Александра Чайка.



И в этом году Госагентво занятости ждет от предприятий заявок на подготовку нужных специалистов. Между тем, на конец прошлого года уровень безработицы в Латвии составил 6,8%. И продолжает снижаться. По прогнозу агентства, в этом году он упадет еще на 0,1%.