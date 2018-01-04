Вчера полиция сообщила об ужасном ЧП прямо в центре города. На автобусной остановке на ул. Циетокшня напротив торгового парка "Соло" после 9 часов утра был убит 33-летний мужчина. Он был ранен ножом и скончался в карете скорой помощи.

Вопиющий случай вызвал огромный резонанс в городе. Как сообщили в полиции, преступник пока не пойман, но его ищут. Тем временем напуганные жители строят различные предположения. По одной версии, произошел конфликт между двумя мужчинами на почве ревности, по другой - в деле были замешаны наркотики, по третьей - это был маньяк, который продолжает охотиться на людей. Подчеркнем, что все это всего лишь слухи. К сожалению, такое случается часто, когда у людей нет исчерпывающей официальной информации о произошедшем. Одни предполагают, другие - повторяют, соглашаясь с услышанным, третьи уже выдают это за абсолютную правду. На данный момент полиция активно занимается поиском преступника, и как только он будет пойман, сообщит об этом общественности.