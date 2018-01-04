Даугавпилсский ЗАГС обобщил статистику за ушедший год по наиболее популярным и редким именам для новорожденных.

Как оказалось, в 2017 году родившихся мальчиков родители чаще всего называли Артемами, Никитами, Дмитриями, Эмилями и Даниэлями. Среди имен для девочек наиболее популярными оказались: София, Виктория, Алисе, Эмилия и Дарья.



В свою очередь редкими именами оказались: Винсент, Гедертс, Элиасс, Райенс, Энзо, Фома, Банджамин, Герман, Лев и Стефан. Для девочек редкими именами стали в этот раз: Мадина, Мариета, Ника, Эмма, Амина, Герда, Теона, Айрита, Скайсте, Сафина и Стэлла.