Специалисты самоуправления сообщили, что уровень воды в Даугаве продолжает подниматься. Сегодня утром он составил 4,11 метра. Данная отметка для города не критичная, однако жителей частного сектора предупреждают о повышении уровня грунтовых вод.

Жителям стоит позаботиться о том, чтобы вынести из подвалов вещи, т.к. их может затопить. Повышение уровня воды связано с погодными условиями в Белоруссии. Специалисты прогнозируют, что уровень воды в реке будет подниматься до 10 января. Какой отметки он достигнет сказать пока сложно.