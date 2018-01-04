В родильном отделении Даугавпилсской региональной больницы в новогоднюю ночь без дела не сидели, а занимались обычным– принимали роды. Двое мальчиков родились в Даугавпилсе на стыке 2017 и 2018 годов.

Рано утром 2 января здесь на свет появилась девочка.

Отметим, что в родильном отделении пока только приступили к обработке статистики и точные цифры по родам будут несколько позже.



По данным Даугавпилсского ЗАГСа в 2016 году было зарегистрировано 778 малышей, в 2017 наблюдался хоть и не большой, но прирост новорожденных. Их в прошедшем году зарегистрировали 796. Отметим, что именно в 2017 году Даугавпилсское самоуправление повысило пособие по рождению для даугавпилсских семей. Сейчас оно составляет 300 евро.



Напомним, что для получения пособия родителям необходимо быть задекларированным на территории Даугавпилсского городского самоуправления в течение последних 9 месяцев. Написать заявление можно в Социальной службе, в Даугавпилсском ЗАГСе либо в информационном пункте Даугавпилсской Думы. К заявлению необходимо приложить копию Свидетельства о рождении ребенка.