На портале общественных инициатив Manabalss.lv появилось предложение выпускать учебники в формате электронной книги. Это, по мнению авторов идеи, решит проблему тяжелых рюкзаков.

В данный момент у учеников каникулы, но уже на следующей неделе они вновь отправятся в школу. Даниил — ученик пятого класса, его день невозможен без рюкзака, наполненного учебниками. В разговоре с «Домской площадью» школьник признался, что с радостью заменил бы свои бумажные учебники на электронные.



«Книги таскать не сильно хочется... Если на один урок по 2-3 книги, а у нас 7 уроков. У нас по природоведению, допустим, две книги и тетрадь, хотя работаем мы только в тетради. Спина чувствует: когда домой прихожу, плечи болят больше»,— рассказал мальчик.



У Байбы Андерсоне четверо детей — двое из них ходят в школу. Женщина хочет в прямом смысле облегчить своим детям ношу, поэтому выступает за то, чтобы все утвержденные Министерством образования и науки учебники можно было приобрести в электронном формате.



Эту идею Байба опубликовала на портале общественных инициатив manabalss.lv: «Я хотела подарить детям е-ридер, чтобы там были все их учебники и они могли бы просто в школу носить планшет. Бывает, что ребенок даже не открывает книгу, которую принес.



Например, математика — ему 1-2 задачи надо решить. Он несет с собой рюкзак, спортивную одежду, потому что тренировка после школы, и, если школа требует, сменную обувь. Мы детей везем в школу, потому что они физически это унести не могут.



Сейчас дети оставляют в школе книги, а заданные упражнения фотографируют на телефон».



Байба искала электронные учебники для своего восьмиклассника. Нашла только две книги из тех, которые используются в школе. Автор инициативы отмечает, что у родителей должен быть выбор: либо приобрести своему ребенку электронную книгу и всю школьную библиотеку хранить в одном устройстве, или же получать книги в бумажном формате. Сейчас такого выбора нет.



«Мы не просим, чтобы нам купили — я не могу купить. Я разговаривала с учителями, они говорят, что это очень хорошая инициатива, потому что если у детей будут планшеты, куда можно закачать эти книги, легально купить, то в школе им тоже меньше нужно книг в библиотеке выдавать», — отметила Андерсоне.



Речь, добавляет она, не идет об учениках младшей школы. А вот с пятого класса, когда у школьников появляется информатика, можно было бы переходить на электронную версию. В Министерстве образования и науки отметили, что уже сейчас крупные издательства предлагают учебники и другие учебные материалы в том числе и в электронном виде.



«У учителей, детей и родителей есть широкие возможности активно использовать различные электронные учебные пособия. С каждым годом это предложение растет. Оно становится разнообразнее и интерактивнее, но все же мы не планируем живые книги полностью заменить электронными.



Мы должны сохранить возможности выбора, а также принимать во внимание, что у детей различные возможности и нужды.



Центр содержания качества образования сейчас реализует проект «Компетентностный подход к содержанию образования». В его рамках будет создан сайт с учебными пособиями. Он будет доступен любой школе. За время реализации проекта будет разработано 62 цифровых учебных материала по всем предметам», — указала представитель ведомства Инта Берзиня.



Она также отметила, что в наступившем году планируется начать проект Европейского социального фонда по разработке электронных учебных и методических пособий. Общий бюджет этого проекта 4,8 млн евро. Получат финансирование коммерсанты, издающие учебную литературу.