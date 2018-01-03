Сегодня, 3 января, в центре города произошло убийство. Напротив торгового парка "Соло" после 9 часов утра был убит 33-летний мужчина. Он был ранен ножом и скончался в карете скорой помощи.

Как сообщили в полиции, на автобусной остановке между двумя возможно знакомыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из мужчин пырнул другого ножом.



Начальник Даугавпилсского участка полиции I категории Янис Анспокс рассказал, что оперативники располагают достаточной информацией, чтобы это преступление было раскрыто и виновный задержан.



Параллельно с этим в социальных сетях разгорелись жаркие разговоры на тему того, что в городе объявился маньяк, который нападает на людей с ножом. Тем не менее данную информацию полиция не подтверждает.



В связи с происшествием начат уголовный процесс по статье 116 УЗ ЛР - убийство. Начато расследование, проводятся необходимые розыскные мероприятия с целью задержать виновного. Согласно закону убийце, виновному смерти молодого человека, грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 20 лет. В отдельных случаях применяется наказание в виде пожизненного лишения свободы.



