С первого января домохозяйства, ежемесячно потребляющие более 100 киловатт электроэнергии, за электричество будут платить меньше. Министерство экономики реформирует систему компонента обязательной закупки (КОЗ, OIK), из-за чего плата за него может снизиться почти на 4%.

«В прошлом году это было 26 евро за мегаватт-час, в этом году будет 14 евро. Но ещё нужно будет платить за мощность подключения. Снизятся [счета] у тех, кто потребляет более 100 киловатт-часов электроэнергии. А также у некоторых предприятий», - рассказал Русскому вещанию LTV7 замгоссекретаря Минэкономики Янис Патмалниекс.



Среднее уменьшение платы за электричество для домохозяйства, потребляющего 120 киловатт-часов в месяц может составить чуть более 3 евро. Компенсировать недополученные средства производителям электроэнергии будут те потребители, которые неэффективно используют доступную им мощность.



OIK (КОЗ) — это отдельная статья в счёте за электричество, который получает каждый латвийский потребитель. Эти деньги поставщик электроэнергии платит производителям «зелёного электричества», у которого обязан его частично закупать. То есть гидроэлектростанциям, биогазовым станциям, владельцам ветровых генераторов, термоэлектростанций.



Таким образом, введение этого компонента было призвано развивать производство энергии из возобновляемых и других альтернативных источников.



В 2016 году платеж OIK в Латвии был пятым самым большим в Европе — 26,79 евро за мегаватт-час. Это существенно выше, чем у соседей — Литвы и Эстонии, где за тот же мегаватт-час потребители платили 15 и 14 евро соответственно.



«Счет состоит из рыночной цены электроэнергии — это договор, который вы заключаете с поставщиком электроэнергии. В счет также включён тариф Sadales tīkls, который утверждён регулятором, и компонент обязательной закупки (OIK), определенный государством. Он дальше идет владельцам различных станций, которые производят электроэнергию, за цену, превышающую реальную себестоимость произведенного электричества», — рассказал Каспар Осис, глава Комиссии по энергетике Латвийской торгово-промышленной палаты.



Частные клиенты в Латвии практически не ощутили заметного снижения оптовых цен на электричество и платят столько же, сколько потребители в самом богатом государстве ЕС — Люксембурге, подсчитала Еврокомиссия. Цены же для производителей в Латвии существенно выше, чем в соседних странах, в том числе и в «дорогих» Швеции и Финляндии, где электричество почти вдвое дешевле.



Цена собственно электроэнергии в Латвии представляет собой малую часть тарифа, который платит конечный потребитель.