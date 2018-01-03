В Даугаве и окрестных водоемах продолжает повышаться уровень воды. Местные власти не исключают возможность закрыть одну из местных дорог, которая уже близка к затоплению.

По словам заместителя исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы Александра Айзбалтса, уровень воды в Даугаве и местных река высокий. В Ницской волости, например, скоро придется закрыть одну из дорог, поскольку по ней будет невозможно проехать, если вода в ближайшее время не спадет.



Высоко стоит вода и в озерах. А те, кто живут на их берегах всю жизнь, признают, что никогда не видели, чтобы вода была настолько высоко, сказал Айзбалтс в эфире Latvijas radio.



На новогодние праздники затонула и была закрыта дорога на границе Зилупского и Лудзенского края – под воду ушли 4 км трассы Шкирпани-Соболина.