28 и 29 декабря два учреждения Даугавпилсского самоуправления провожали на заслуженный отдых своих долголетних и уважаемых работников.

28 декабря Дума и коллектив Даугавпилсского краеведческого и художественного музея благодарил бухгалтера Дзинтру Бандере.



Председатель Комитета по вопросам образования и культуры Янис Дукшинскис вручил ей “Почётную грамоту” Даугавпилсской городской Думы за успешную долголетнюю, высокопрофессиональную работу и вклад в развитие музея.



В музее Дзинтра проработала 19 лет. Звучало много тёплых слов, были слёзы в глазах, но оптимистичный настрой быть активным членом общества никуда не делся.



29 декабря председатель городской Думы Рихард Эйгим вручил ,,Благодарственную грамоту” Думы инспектору даугавпилсского ЗАГСа Ядвиге Подобед, которая 25 лет своей трудовой деятельности посвятила этому учреждению.