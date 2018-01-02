Как уже сообщала служба Неотложной медицинской помощи, травм в новогодние выходные избежать не удалось.



В Даугавпилсе произошло два случая, когда жители получили травмы. На площади Виенибас 51-летнему мужчине петарда попала в глаз и его доставили в столичную клинику имени Страдыня.

В этот же вечер травму от попавшей в глаз пробки от шампанского получил молодой парень (19 лет). Он также был доставлен в клинику им. Страдиня.