Этим утром движение транспорта по главным и региональным латвийским дорогам усложнено из-за льда. В данный момент эти участки обрабатывают — на борьбу со льдом выехали 66 единиц техники, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Движение осложнено на следующий отрезках:



Даугавпилсское шоссе — от Огре до Краславы

Лиепайское шоссе — от Аннениеки до Салдуса

Лудзенское шоссе — от Екабпилса до Резекне

Шоссе Гребнева-Медуми — на участке от Гребнева до Резекне и от Даугавпилса до Медуми

Шоссе Тинужи-Кокнесе — на всем протяжении.

На региональных автодорогах осложнено движение в окрестностях Риги, Айзкраукле, Алуксне, Бауски, Добеле, Гулбене, Елгавы, Екабпилса, Мадоны, Огре и Прейли.



В условиях переменчивой погоды на дорогах может образовываться так называемый черный лед, поэтому водителей призывают быть особенно внимательными и выбирать соответствующую дистанцию и скорость движения.