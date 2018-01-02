С 1 января меняется цена на получение на дому пенсий и пособий, которые выплачивает Госагентство социального страхования, сообщает Latvijas Radio.

Согласно данным Госагентства, за получение на дому пенсии и пособий платят около 95 тысяч человек, абсолютное большинство которых получает пенсию по старости.



С 1 января этого года цена доставки выросла — с 1,74 до 2,39 евро.



Траты на доставку должен покрывать получатель выплаты. Эта сумма удерживается из выплачиваемой агентством суммы.



«Это услуга, которую мы оказываем Государственному агентству социального страхования по результатам объявленного агентством тендера... Таким образом, это наше предложение соответствует ценам 2018 года, а не тем тратам, по которым рассчитано предыдущее наше предложение агентству — сумма не менялась с 2008 года. В данный момент с ценой на 2018 год разница — 65 центов. Там учтены и изменения, предусмотренные реформой налогов с зарплат, и прогнозируемые показатели инфляции, и цена топлива», — пояснила представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа.