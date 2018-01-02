В преддверии зимних праздников медики и пожарные предупреждали жителей об опасности некачественной пиротехники и призывали даже с качественными петардами и фейерверками обращаться предельно осторожно. Однако правила безопасности соблюдали далеко не все. Самые неудачливые, к сожалению, пополнили статистику несчастных случаев, связанных с запуском петард.

В новогоднюю ночь в больницы доставлены 12 человек, которые пострадали от пиротехники, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.



«В больницу доставлено 12 человек. Один из пациентов — 10-летний мальчик из Латгалии, который, пытаясь в комнате запустить петарду, травмировал кисть и получил рваные раны на нескольких пальцах. Остальные 11 пострадавших — совершеннолетние, в возрасте от 24 до 57 лет. В основном это были мужчины, однако пострадала и одна женщина, у которой в руках взорвалась петарда, нанеся тяжелые травмы. Есть подозрения на перелом лобной кости и ожог глазного яблока», — рассказывает представитель СНМП Инга Витола.



Она также указала, что в 9 из 12 случаев ракета или петарда попадала в лицо, в том числе в глаза.



«Это очень много, сравнивая с данными прошлых лет».