Прошла Новогодняя ночь в Даугавпилсе, обещавшая веселье и традиционные развлечения. Даугавпилчане и гости города в ночь с 31 декабря на 1 января собрались в центре города. Парами и компаниями люди подтягивались из разных районов, чтобы увидеть долгожданную кульминацию Новогодней ночи - праздничный салют. Однако, что-то в последнее время не складывается у нашего города с фейерверками.

Ранее сообщалось, что салют будет запущен с ул. Гулбья, а горожан пригласили наблюдать за красочным действом с набережной. Именно там даугавпилчане и собрались в назначенное время. Однако виден он с набережной был очень плохо. Свое разочарование и возмущение испорченным праздником жители тут же выплеснули в социальных сетях, ругая на чем свет стоит и организаторов мероприятия, и мэра Рихарда Эйгима. Так уж совпало, что с тех пор как он занял пост мэра города, ни один фейерверк не прошел без накладок.



Напомним, что салют на День Независимости Латвии 18 ноября также оказался испорчен из-за технических проблем. Комментариев по поводу новогоднего салюта от руководства города пока не поступало.