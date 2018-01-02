С 1 января минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро, что на 50 евро больше, чем ранее.



Как отмечает Министерство благосостояния, в связи с повышением минимальной зарплаты вырастут расходы работодателей на зарплаты работников — на 50 евро из-за повышения ее размера, а еще на 13,95 евро увеличатся взносы социального страхования.



Доходы работников, которые получают минимальную зарплату, увеличатся в среднем на 57,83 евро в месяц.



Напомним, что в Латгалии предприниматели были против повышения минимальной заработной платы в нашем регионе, т.к. для работодателей это неподъемно, и многие предприятия могут обанкротиться. Однако в правительстве заявили, что для решения проблем в Латгалии будут приняты другие решения.