С 2018 года снизится налоговое бремя на рабочую силу. У многих групп населения доходы несколько увеличатся. Но одновременно людям придется считаться с новыми расходами, сообщат LTV. Так, автовладельцам нужно будет больше платить за топливо. Ведь вырастет не только акциз на него, но и НДС за его закачку.

Конец года для компании автоперевозок Kurbads un Ko выдался очень занятым – нужно вовремя доставить с базы дилерам в Латвии и Балтии много новых автомобилей. Большинство перевозок осуществляется тут же по Латвии, поэтому у предприятия есть своя АЗС. Грядущее повышение налогов вызовет увеличение производственных издержек Kurbads un Ko, говорит член правления предприятия Ренар Слесарчук:



«В нашем случае это рост налога на десятки тысяч евро. С другой стороны, это немного компенсируется поправками к закона о подоходном налоге, снижающими ставку на реинвестируемую прибыль».



Из-за акциза общее налоговое бремя Kurbads un Ko, вероятно, вырастет. Как и для покупателя, которому придется доплачивать НДС за заправку бака. По оценке Службы госдоходов, литр дизтоплива с 2018 года станет дороже на 4 цента, бензина – на 5 центов, автогаза – на 3 цента.



Автовладельцы недовольны. «Дороги в Латвии лучше не становятся, только цены растут», - сердится Андрей. Сходного мнения и Гирт: «Пусть лучше дороги делают, а не акциз повышают».



Сами торговцы топливом подчеркивают: столь резкого удорожания в последние годы еще не происходило.



«Мы прогнозируем, что транзитные машины снизят налоговые поступления в будущем году. На наш взгляд, примерно на 5%», - говорит руководитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевский.



Крупнейший в Латвии розничный торговец топливом Cirkle-K надеется, что уж привычки местных-то потребителей не изменятся.



«В будущем году все же прогнозируется существенный прирост внутреннего валового продукта, и экономика вырастет. Поэтому я хотел бы надеяться, что в следующем году будет умеренный рост. Он не будет столь уж большим, но это потребление топлива – будет», - говорит директор Cirkle K по продажам Алвис Эрглис.



В 2018 году в процессе повышения акцизного налога будет сделан лишь первый шаг. Уже в 2020-м ставку повысят еще больше.