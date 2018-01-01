На территории природного парка "Daugavas loki" в Даугавпилсском каре в рамках проекта, поддержанного Европейским Фондом регионального развития, были установлены новые объекты инфраструктуры.

В частности, в прошлом году к началу туристического сезона удалось благоустроить территорию вдоль береговой линии, с которой впредь будет удобно спустить на воду или затащить на берег лодку или плот. Также установлены навес со столом и скамейками, туалет, обустроено место для спуска на воду лодок, построена смотровая площадка в форме корабля и деревянный игрушечный корабль. Конструкции в парке доступны и для людей с функциональными нарушениями.



Строительные работы проводили фирмы SIA "BauForm" и SIA "Labie koki".



Стоит добавить, что "Daugavas loki" - достаточно популярное место среди туристов. В 2016 году его посетили более 59 000 гостей.