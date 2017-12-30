В местечке Биркинели в Даугавпилсском крае Виктор и Наталья Галлеры поставили перед собой амбициозную задачу – создание образовательного центра на хуторе, где дети могли бы на практике познакомиться с жизнью в деревне. Первый шаг молодые супруги сделали – приобрели хутор. Сейчас собственными силами, а также при помощи друзей и родственников хозяйство приводится в порядок, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Осенью этого года Виктор Галлер с супругой приобрел в 10 километрах от Даугавпилса дом с земельным участком. Мысли о жизни в деревне посещали давно, и поиск подходящего места продолжался почти полтора года. Вместе с желанием жить вдали от города возникла идея сделать на хуторе познавательно–образовательный центр, рассказывает Виктор Галлер:



«В основе нашего проекта лежит работа с детьми и молодежью, когда они, например, приезжают группами, и мы им рассказываем, как ухаживать за растениями, какими бывают растения. Мы даем им возможность попробовать себя в роли садовника. Например, посадить какой-то куст или дерево. Потом, через год или два, или даже будучи выпускником школы, приехать в гости и посмотреть на это растение. Конечно, мы берем на себя большую ответственность, что за всем этим ухаживаем, но в этом и состоит наша образовательная роль. Мы показываем, как это делать, и берем на себя такую ответственность, такую роль — познакомить их с природой».



Вся работа с детьми будет направлена на знакомство с растениями. Супруги решили, что животными заниматься не будут, объясняет Виктор, у которого первое образование связано с ландшафтным дизайном.



«Всё, что у нас будет, так или иначе будет связано с садом, с растениями. У нас будет сад, обязательно теплица для экспериментов, где детям можно будет показывать и рассказывать, что такое рассада, показать все этапы жизни растения. Моя супруга в данный момент учится на педагога, связанного с искусством. Соответственно, сфера деятельности перекрывается, и мы прекрасно дополняем друг друга».



Супруга Виктора Наталья полностью разделяет идею мужа.



«Для меня это не было каким-то удивлением или шоком, потому что я знаю своего мужа. У него всегда есть какие-то идеи. ОК. Хорошо. Идея возникла у Виктора. В принципе я сейчас больше иду как поддержка».



Идею Виктора и Натальи родственники сначала не приняли с воодушевлением. Были сомнения относительно того, что они решили делать.



«Еще у нас замечательные родственники, которые изначально не особо поддерживали нашу идею: «Зачем вам это надо? Проще жить в квартире». Сейчас они, кажется, тоже заразились. Мой папа привез гравий. Виктора мама постоянно складывает дрова. Мы напилим, привезем — а она просто складывает. Ей это приносит удовольствие».



Работы на хуторе очень много. В доме долгое время никто не жил. Вся территория заросла кустарником и травой. Однако в этом были и свои плюсы. Расчищая территорию, Виктор Галлер собирал интересные, на его взгляд, природные материалы, которые затем можно использовать в образовательных целях.



«К примеру, вот у нас гнездо. Всё в коробочках таких. Вот так выглядят корни сливы, выкопанные из земли. Вот, к примеру, можно посмотреть, как яблоня выглядит со мхом. Яблоня с таким мхом. Это тоже всё — не просто так. Это разобран старый сарай. Оно подсохнет, и всё. Из этого можно будет выпилить дощечки и сделать, как деревянную плитку. Она старая, зеленовато-серая. Чуть-чуть шлифанул, и красота».



Работа Наталью не пугает. Она придерживается принципа — надо просто делать, а не ждать.



«Может быть, у нас фантазия слишком летает. Мы наперед думаем, что хотели бы видеть, и больше всего в восторге от того места, что у нас вокруг, что за домом – от кустов, которые растут сами по себе. Их очень здорово формировать. Находить в одном месте вишню, а в другом растет слива».



Пока все работы реализуются за счет собственных средств, но в будущем супруги рассчитывают привлечь финансирование из фондов, продолжает Виктор.



«Хотелось в какой-то мере сделать для себя вызов. Нам хотелось быть в деревне. Мы потихоньку двигаемся к этому, это вполне осознанный шаг. Идея появилась не вчера, поэтому я думаю, у нас есть все перспективы продолжить заниматься этим делом и успешно строить свою карьеру и семейную жизнь вот таким образом».



Рабочее название проекта «Галлерхоф». Это производное от фамилии супругов Галлер и немецкого слова hoff, что означает «двор». Когда проект заработает, ребята ответить затрудняются, так как не любят давать обещаний. Однако если посмотреть, с каким энтузиазмом Виктор и Наталья работает на хуторе и как заражают своей идеей окружающих — вероятнее всего, это случится очень скоро.