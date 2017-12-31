Дорогие даугавпилчане и жители Латгалии!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
В этот чудесный, всеми любимый праздник хочу пожелать всем мира, благополучия, счастья, здоровья, семейных радостей и гармонии. Пусть Рождественская ночь наполнит Ваши дома теплотой и взаимопониманием, все проблемы и разногласия останутся в уходящем году, а новый пройдет под знаком новых высот и возможностей.
Искренне надеюсь, что в 2018-м добрососедские отношения между нашими странами ждет дальнейшее развитие, и сотрудничество будет укрепляться.
Искренне надеюсь, что в 2018-м добрососедские отношения между нашими странами ждет дальнейшее развитие, и сотрудничество будет укрепляться.
Генеральный консул России Андрей Владимиров
анонсировали, анонсировали.... да не вынанонсировали (6)
Прослойка средненьких, оказывается, растет (8)