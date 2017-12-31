УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ!

От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично примите самые тёплые и сердечные поздравления с наступающим Новым 2018 Годом и светлым праздником Рождества Христова!



Новый год и Рождество Христово – чудесные, сказочные и яркие праздники, когда взрослые и дети ждут и верят в чудеса!



Новый год, время, когда можно оглянуться назад и убедиться, что уходящий год был полон значимых событий и достижений!



Мы благодарны вам и вместе можем гордиться тем, что сделано для развития белорусско-латвийских отношений во всех областях сотрудничества!





От всей души желаем вам, чтобы грядущий год стал ярким, весёлым и запоминающимся!



Пусть оправдаются все ваши надежды и сбудутся самые заветные мечты.

Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди!

Мира, здоровья, уюта и благополучия!

С НОВЫМ ГОДОМ!!!



С уважением,



Генеральный консул

Республиики Беларусь в Даугавпилсе В.Климов