29 декабря на последнем в этом году заседании городской думы было утверждено решение о повышении зарплат с 1 января 2018 года руководителям муниципальных учреждений.

В результате, руководство таких учреждений как Дворец культуры, Латгальской центральной библиотеки, Латгальского зоопарка, пансионата, Краеведческого и художественного музея и Детского приюта "Приедите" увеличится на 105 евро. В свою очередь на 100 евро больше станут получать руководители культурных центров города: Центра польской культуры, Центра белорусской культуры, Центра русской культуры.



На сумму от 50 до 60 евро повысятся зарплаты руководителей Управления образования, Социальной службы, Детско-юношеской спортшколы, Муниципальной полиции, Центру латышской культуры, Арт-центра им. Ротко и Управления культуры.