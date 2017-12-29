Сегодня утром на заседании думы было принято решение утвердить предложение мэра Р. Эйгима об изменениях в положении гордумы. Касаются они возможности депутатов задавать ему вопросы.

В проекте решения указывается, что впредь депутаты смогут задавать вопросы либо докладчику, либо приглашенным на заседание специалистам. Время вопросов тоже ограничат - не более 10 минут. Вопросы, согласно проекту решения, должны задаваться по существу и предполагать короткий и четкий ответ, в противном случае, если мэр посчитает, что вопрос к делу не относится, он сможет его отклонить.



Как и ожидалось, данный проект решения вызывал бурную реакцию со стороны оппозиции и очень эмоциональное обсуждение. Депутаты от партии "Согласие" возмутились тем, что мэр хочет лишить депутатов возможности обращаться к нему для лучшего понимания принимаемых решений, добавив, что таким образом мэр просто хочет избавиться от лишних неудобных вопросов. Отметим, что депутаты коалиции не раз уже упрекали оппозицию в излишне долгих дебатах и большом количестве вопросов с целью "саморекламы", и коалиция хочет навести порядок на заседаниях, однако, принятие данных поправок ограничит абсолютно всех депутатов думы.



Депутаты от Латгальской партии во главе с Янисом Лачплесисом поддержали проект решения. В результате голосования по данному вопросу, большинством голосов он был утвержден.