Сегодня, 29 декабря, в ходе заседания думы, на рассмотрение депутатов будет вынесен проект решения об изменениях в Положении о работе Даугавпилсской думы. Касаются они возможности депутатов задавать вопросы мэру.

В проекте решения указывается, что впредь депутаты смогут задавать вопросы либо докладчику, либо приглашенным на заседание специалистам. Время вопросов тоже ограничат - не более 10 минут. Вопросы, согласно проекту решения, должна задаваться по существу и предполагать короткий и четкий ответ, в противном случае, если мэр посчитает, что вопрос к делу не относится, он сможет его отклонить.



Видимо, для того, чтобы уменьшить депутатское возмущение вводимыми поправками, мэр Р. Эйгим решил сослаться на опыт Риги, Резекне, Лиепаи и Вентспилса, где в положении самоуправлений присутствуют подобные пункты.



Поддержат ли депутаты думы правила, которые ограничат их право перед принятием важных решений досконально разобраться в вопросе и получить пояснения от руководства города, станет ясно сегодня на заседании думы. Начнется оно в 10.00.