Пришло время в полной мере насладиться зимними радостями и хотя погода не балует снегом и морозом, такая возможность у даугавпилчан есть. С 9 декабря на площади Виенибас работает каток с искусственным льдом. И надо сказать место это оживленное. Кататься и пользоваться коньками можно совершенно бесплатно. Такой подарок горожанам и гостям подготовила Даугавпилсская городская дума.

Каток работает по рабочим дням с 14 до 22 часов, в выходные начало работы с 11 часов. В дни школьных каникул и рождественских отпусков сюда приходят целыми семьями.



Отметим, что работа катка не сильно зависит от температуры воздуха. Качество покрытия не страдает, пока среднесуточная температура воздуха не прогреется до +8 градусов. На работу катка также отрицательно влияет дождь, из-за которого необходимо чаще делать технические перерывы. Но несмотря на это, на площади Виенибас каждый день звучит музыка, слышны радостные возгласы счастливых детей, а яркое новогоднее убранство создаёт соответствующую атмосферу.



Каток будет работать до 1 марта, поэтому насладиться катанием времени хватит всем желающим.