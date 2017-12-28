2017-ый год выдался крайне богатым на события для нашего города. Даугавпилс несколько раз гремел на всю Латвию, но отнюдь не своими достижениями, а скандалами, криминалом, очередными шокирующими назначениями на руководящие посты.

Главным событием года, несомненно, стали выборы в самоуправление, которые и определили многие происходящие события. В феврале в городе начали медленно завязываться политические предвыборные дискуссии.



В апреле 2017 года Генеральная прокуратура начала уголовный процесс в связи с громким скандалом о даче взятки в размере 200 тыс. латов (284,574 тыс. евро) депутату Даугавпилсской думы за то, чтобы он проголосовал за смещение с должности председателя думы Р. Эйгима в 2009 году. Главными действующими лицами стали Рихардс Эйгимс, Янис Лачплесис и Григорий Немцов, который в апреле 2010 года был застрелен.



Также в апреле завершился период подачи списков политических партий. Даугавпилс стал лидером по количеству поданных списков (4 из 13-ти списков возглавляли бывшие мэры города).



В мае этого года по всей Латвии началась предвыборная гонка, напоминавшая больше истерику. В это время жителям Даугавпилса еще только предстояло сделать свой выбор либо между серьёзными кандидатами в лице действовавшего председателя самоуправления Яниса Лачплесиса от «Латгальской партии», экс-мэра Рихарда Эйгимса (со 2 сентября 2017 года - действующий мэр - прим. ред.), возглавляющего список «Нашей партии» и Андрея Элксниньша из «Согласия», либо партиями и возглавляющими их депутатами, обладавшими меньшей поддержкой - Александром Мирским от «Альтернативы», Петерисом Дзалбе из «От сердца Латвии», Жанной Кулаковой из партии «Едины для Латвии» и другими.



Именно в этот период появился клип Светланы Лонской (которая известна как автор и исполнитель песни «Светка-кандидат» из партии «От сердца Латвии»). Он принес ей известность, но пройти в думу никак не помог. Ни он, ни второй клип, также снятый перед выборами.



Наконец в июне состоялись муниципальные выборы, в результате которых в Даугавпилсскую думу прошли три партии - «Латгальская партия» - 28,57%, «Согласие» - 28,16% и «Наша партия» - 19,34%. После Лиго, 26 июня, мэром города был избран Андрей Элксниньш. Заместителем председателя самоуправления стал Рихард Эйгим.



В этот же день предыдущий мэр Даугавпилса Янис Лачплесис упрекнул Элксниньша в некорректном начале работы - на его взгляд, решение выбрать вице-мэра на первом заседании думы без рассмотрения этого вопроса в финансовом комитете было ошибкой.



В самом начале июля новоиспеченный мэр провел ревизию в муниципальной полиции Даугавпилса, отстранив её начальника В. Гудаковского от исполнения обязанностей на три месяца с сохранением заработной платы. Элксниньш подчеркивал, что оценить работу муниципальной полиции необходимо потому, что за короткий период времени дума получила четыре жалобы на работу данной структуры.



Также в июле новый мэр заявил, что с руководителем Даугавпилсской региональной больницы договор может быть не продлен. Сообщили и о грядущей смене руководства Daugavpils satiksme.



1 августа 2017 года руководитель партии «Согласие» в Даугавпилсе принял решение заморозить проект развития Даугавпилсского аэропорта, подчеркивая, что приоритетом самоуправления являются социальные проекты.



23 августа Даугавпилс снова прогремел на всю страну. На этот раз сообщением о перевороте. Правящая коалиция «разваливается» - Рихард Эйгимс прекращает сотрудничество с «Согласием». Вместе с ним из коалиции выходят еще три депутата, что означает для партии Элксниньша потерю поддержки большинства. Начало осени для жителей города ознаменовывается смещением с должности лидера «Согласия» в Даугавпилсе.



2 сентября мэром Даугавпилса избирают Рихарда Эйгимса, который был одним из инициаторов голосования за освобождение от должности действовавшего председателя городской думы.



4 сентября пять депутатов от «Согласия» обратились в самоуправление с запросом о созыве внеочередного заседания думы о соответствии занимаемой должности только что избранного мэра, однако их инициатива не нашла поддержки, и Рихард Эйгимс остался председателя городской думы.



5 сентября отстраненный от должности начальник полиции самоуправления Даугавпилса В. Гудаковский в связи с выявленными нарушениями, уволился.



В октябре смещенный с должности Элксниньш заявил что новый мэр Даугавпилса «марионетка» в руках экс-мэра Лачплесиса. В этом месяце удар по репутации Эйгимса нанес и ЦГЯ (Центр государственного языка), который накложил на председателя думы штраф за то, что тот не употребляет государственный язык в соответствии со 2-й степенью высшего уровня.



Приход новой власти обострил некоторые проблемы. Одной из них стало финансирование спидвея. Предыдущие власти вливали в этот вид спорта огромные суммы, новое же руководство после проверки решило, что отчетность о тратах не совсем прозрачна, и некоторые статьи расходов можно было бы сократить, а сам спидвей перевести на спонсирование различными компаниями, а не городской думой. Тем не менее, после переворота и очередной смены мэра, деньги спидвейный клуб «Локомотив» стал понемногу получать, правда, не в том объеме, в котором просил.



В марте этого года также стала известна так называемая «мусорная история» - в договоре между Даугавпилсской городской думой и оператором по вывозу мусора Clean R было обнаружено фактическое несоответствие вывезенных бытовых отходов в кубометрах сданным на полигон в тоннах. Удалось установить - жители получали счета не за вывезенный вес, а за вывезенные кубометры, учёт которых Даугавпилсская дума не вела и не контролировала. Переплата за не полученную услугу могла составить около 1 млн евро.



Этот год, как и следовало ожидать, принес, связанные с результатами выборов, новые назначения на места руководитиелей главных муниципальных предприятий.



“Daugavpils satiksme” возглавили Роман Савицкий и Сергей Благовещенский. Роман Савицкий являлся временным членом правления предприятия “Daugavpils satiksme”. Должность он получил после выборов в самоуправления в этом году. В свою очередь Сергей Благовещенский еще до недавнего времени являлся руководителем SIA Labiekārtošana-D.

Произошли изменения и в руководстве Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ). Первым членом правления остался Рейнис Йокстс. Вторым членом правления ДРБ была назначена И. Скринда.

Кресло руководителя ПЖКХ официально занял Александр Самарин. 30 ноября, были объявлены результаты конкурса на должность члена правления Предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Социальную службу Даугавпилса возглавила Нонна Якубовска. Ранее она уже раотала в данной структуре.

Член Латгальской партии, в прошлом депутат Даугавпилсской думы Николай Игнатьев, был избран новым членом правления муниципального предприятия Labiekārtošana-D. Решение было принято 30 ноября на внеочередном собрании акционеров предприятия.



Новый мэр Рихард Эйгим обзавелся целой армией советников. Некоторые из них оказались в центре скандалов вселатвийского масштаба. Так советником мэра стал Янис Чакстиньш - подозреваемый по делу о векселе на 200 млн евро. Несколько лет назад Чакстиньш фигурировал в эпизоде, связанном с попыткой получить вексель на 200 млн евро, и до сих пор он находится в статусе подозреваемого.

«Прославилась» на всю Латвию и советница мэра по по связям с общественностью. Ею стала небезызвестная в городе журналист компании "Даутком" Ольга Петкевич. Занимаемую должность она объединила с работой журналиста в компании "Даутком", что вызвало возмущение горожан и осуждение представителей Союза журналистов Латвии, т. к. ни о какой объективности материалов журналиста, работающего одновременно и на городскую думу, и на частную компанию, продвигавшую на выборах своего кандидата, не может быть и речи. Однако большую известность женщина снискала после появившихся в интернет-пространстве старых фотографий обнаженной О. Петкевич порнографического содержания для издания Metart.



Еще одно решение правящей коалиции думы потрясло общественность после смены мэра - это решение пригласить для работы в думских комиссиях политиков, чьи партии на муниципальных выборах не преодолели 5% барьер. По мнению руководства думы, не получившим поддержку жителей Даугавпилса политикам необходимо предоставить полномочия принимать решения в десяти комиссиях самоуправления, отвечающих за здравоохранение, административные наказания, недвижимость, общественные мероприятия и т. д.



Вторая половина 2017 года принесла многие изменения. Некоторые из них были очень долгожданными.



С 1 октября в Даугавпилсе начал работу новый оператор по вывозу отходов. На место рижской компании Clean-R, на которую горожане жаловались долгих 4 года, пришло предприятие AADSO, владельцами которой являются 9 самоуправлений Латгалии. Более 50% фирмы принадлежит думе Даугавпилса.



Стало известно, что рост минимальной зарплаты заставит подорожать общественный транспорт и «коммуналку».



В конце этого года начались работы по строительству трамвайной линии до ДРБ. Компания Binders начала подготовительные работы: освобождение новой трассы от деревьев, которые могут помешать прокладке линии.



В очередном скандале, «прославившем» Даугавпилс на всю Латвию, оказались замешаны вице-мэр А. Здановский и советница мэра по вопросам здравоохранения И. Вайводе. Как сообщили СМИ, конкурс об оказании услуг в сфере здравоохранения проходил по исправленных и уствержденным данными господами техническим спецификациям. В результате, после поднявшегося шума, А. Здавноский и И. Вайводе отозвали свое участие в городской закупке.



В конце этого года началась разработка проекта по реконструкции картодрома "Блазма". Занимается этим фирма "RemPro". Согласно технической спецификации, картодром на ул. Блазмас,11 будет предусмотрен для проведения соревнований по картингу.



Проект строительства на Химии завода по сжиганию мусора, с целью переработки его в топливо. Завершилось общественное обсуждение по данному вопросу. Как заявил глава Управления коммунального Хозяйства А. Пуданс, жители были крайне не активны и в опросе участвовали слабо. В прессе прозвучало мнение, что так произошло из-за слабой информированности жителей о проведении данного опроса.



27 октября депутаты Даугавпилсской думы проголосовали против муниципальных аптек. Ранее предполагалось, что они могли бы расположиться в микрорайонах Крыжи, Крепость и Гайок. Напомним, что данное предложение выдвигала партия «Согласие», оказавшаяся после переворота в думе в оппозиции.



Конец 2017 года также ознаменовался для горожан известием о повышении тарифа на вывоз мусора.

Руководство городской думы утвердило окончательно повышение тарифа на вывоз мусора с 7 до 7,58 евро за один кубометр. Как пояснили специалисты думы, повышение связано с увеличением налога на природные ресурсы с 25 до 35 евро за тонну).



14 декабря в Даугавпилсе начались работы по строительству путепровода. Погодные условия позволяют проводить строительные работы на ул. Смилтенес и ул. Малу.



Город упустил возможность возвести легкоатлетический стадион. Еще недавно в думе достаточно активно обсуждали строительство крупного нового спортивного объекта международного значения - легкоатлетического стадиона на ул. Видземес, 3, около озера Шуню. Планировалось, что новый спортивный комплекс будет построен в соответствии с требованиями Международной федерации легкой атлетики (IAAF), то есть на нем должны были проводиться соревнования высокого международного уровня. Объект должен был стать современной и просторной базой для тренировок даугавпилсских легкоатлетов. В рамках проекта также планировалось построить служебную гостиницу, променад для прогулок вдоль берега озера Шуню и зону отдыха. Однако, как стало известно, время и возможности получить финансирование на строительство легкоатлетического стадиона безвозвратно упущено. Данный проект, несмотря на то, что уже была проведена огромная работа и разработан детальный эскиз, Даугавпилсская дума упустила.



Решено реорганизовать три образовательных учреждения. На заседании комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской думы был рассмотрен проект решения реорганизации 1-й специальной основной школы, специального дошкольного учреждения № 2 и Логопедической основной школы-интерната — центра развития. Их объединят в Даугавпилсскую основную школу-интернат – центр развития на базе Логопедической школы. Директором новой структуры станет Марика Райчонока.



Утвержден проект памятника, посвященного 100-летию Латвии. Цена памятного объекта без учета налога приближается к полумиллиону евро. Он будет состоять из 100 столбов с LED-освещением, которое также будет требовать постоянного финансирования. Сумма, в которую обойдется содержание станет известна только в процессе проектирования.



С осени этого года для всех школьников с 1 по 12 класс в городских школах введено бесплатное питание.

Однако с питанием детей связан еще один громкий скандал. С началом нового учебного года была очень много нареканий в адрес фирмы "Ēdiens.lv", которая не справилась с обязанностью кормить школьников. В частности, было много жалоб на организацию работы и качество питания. В связи с этим возник вопрос о смене фирмы, оказывающей данную услугу. Таким образом, в Русском лицее детей теперь кормит фирма "Mežvidi", а в 11 и 13-ой школах - фирма "Latgales Optima".



В конце 2017 года также принято решение о приведении в порядок многоквартирного дома в Ругели для выделения жилья тем, кто стоит на квартиры в очереди, а также прибывающим в город специалистам.



Градостроительная комиссия приняла решение о строительстве концертного зала О. Строка в городе. Предполагается, что он будет располагаться в Центральном парке в том месте, где раньше находились карусели.



К концу года также, наконец, была обустроена дополнительная стоянка возле ДРБ. Всего на новой стоянке 101 парковочное место.



Даугавпилсу и краю этим летом и осенью значительный ущерб нанесли сильные и продолжительные ливни. Вода лишила крестьян части урожая, а также размыла дороги. Даугавпилсский край получит 317 000 евро на устранение последствий ливней. На эти деньги будут восстановлены объекты инфраструктуры, которые находятся в ведении краевого самоуправления Даугавпилса.