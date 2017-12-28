Предприятие VAS Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) планирует реализовать в Даугавпилсе многомиллионные проекты по модернизации своей инфраструктуры. Масштабное грядущее строительство, судя по вялому общественному обсуждению, жители города и края восприняли безразлично, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Latvijas dzelzceļš собирается построить новый парк приемки поездов. Часть работ предстоит провести в лесном массиве, который находится на административной территории Даугавпилсского края. В связи с этим в Ликсне состоялось общественное обсуждение локального планирования территории, где по замыслу железнодорожников будут проложены новые пути.



Большого интереса со стороны жителей Даугавпилсского края оно не вызвало. На встрече присутствовали только представители Latvijas dzelzceļš и самоуправления. Отсутствие активности жителей в первую очередь связано с тем, что проект железнодорожников не затрагивает сельхозугодья и домашние хозяйства, объясняет председатель Ликсненской волости Бирута Озолиня.

«Ближайшая обжитая территория – дачное общество «Латгале», но при реализации проекта будет приведена в порядок дорога и, дачникам удобнее можно будет добираться до своих участков. Если бы на обсуждении поднимались сельскохозяйственные вопросы или с каким-то участком, прилегающем к лесу, то интерес был бы намного больше».



Латвийская железная дорога планирует построить новый парк приёма составов. Для этого потребуется проложить несколько новых участков железнодорожных путей. Новые рельсы проложат с рядом существующими, рассказывает пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Марис Озолс.



«Чтобы проложить новые пути, необходима дополнительная территория, которая по соглашению с Latvijas valsts meži перешла во владения Latvijas dzelzceļš. Теперь мы можеv дальше продвигаться в реализации проекта».



Дополнительные участки, которые проложат через лес, позволят разгрузить центр Даугавпилса. LDz сможет пускать часть составов в обход города, в том числе - те, что везут опасные грузы. Насколько много предстоит вырубить деревьев, железнодорожники затрудняются ответить, ссылаясь на то, что пока идёт процесс закупки, и каким будет итоговым технический проект - неизвестно, объясняет Марис Озолс.



«Железной дороге в соответствии с современными требованиями необходима большая защитная полоса, которая позволяет избежать падения деревьев на рельсы в случае непогоды. Кроме этого, предстоит строительство инженерных коммуникаций, прокладка оптических кабелей и систем связи».



Локальный план территории, обсуждение которого проходило в Ликсне – это еще не итоговый проект. Это лишь идея того, что там будет, в общих чертах. До 3 января будущего года жители могут подавать свои предложения, связанные с проектом, в Даугавпилсскую краевую думу. Но пока никаких инициатив не было, рассказывает руководитель отдела планирования краевой думы Ольга Лукашевич.



«Здесь сложно что-то конкретно предлагать, так как тут не стоит вопрос риска для каких-то личных земельных владений, поэтому, может быть, пока какой-то инициативы и внимания к обсуждению этого локального плана местные жители и жители города не проявили».



Кроме того, проект считают удачным, потому что нет проблем с собственниками земли. Территории, на которых будет строительство, находятся в собственности государства, продолжает Ольга Лукашевич.



«Все инновации затрагивают только государственную землю, на которой хозяйничает либо железная дорога, либо Latvijas valsts meži. Соответственно, никаких частных интересов либо интересов юридических фирм не затрагивается, и рисков не возникает».



По итогам обсуждения локального плана поменяется статус земли. Там можно будет вести строительство транспортной инфраструктуры. С решением этого юридического вопроса наступит следующий шаг в реализации проекта. Железнодорожники не готовы до завершения процедуры закупки называть сумму, в которую обойдутся работы. Единственное, что смогли сказать – речь идёт о миллионах евро. 85% финансирования Latvijas dzelzceļš обеспечивает за счёт еврофондов, остальную часть за свои деньги. Завершить строительство планируется до 2021 года.