Музыкально поэтический вечер с Валерием Ермаченко и Еленой Виткевич, который должен был состояться 29 декабря в 17:30 в Даугавпилсском Арт центре им. Марка Ротко, к сожалению, отменяется.Организаторы мероприятия извиняются за доставленные неудобства!
Заборы жовто-блакитно красить и при этом гимн наш усраинский щенэвмэрлый орать !
И будет вам щастье !
Заборы жовто-блакитно красить и при этом гимн наш усраинский щенэвмэрлый орать !
И будет вам щастье !
Он им отбивался от ласк ГОМОСЕКА
Но силы иссякли,упал правосек.
И им без труда овладел гомосек.
Неспешно закончил и хлопнув по жопе
Сказал он хохлу - вот теперь ты в Европе!
"
Каждый день, как ошалевший пьяный,
Бредит сном ужасной пустоты.
Все безмолвно, даже балаганы,
Где когда-то прыгали шуты."