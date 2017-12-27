Новогодний салют в Даугавпилсе в этом году будет запущен с улицы Гулбья на Гриве. В связи с этим наблюдать за фейерверком горожане смогут с набережной (ул. Даугавас).

Начнется салют 1 января с 1.00. В свою очередь с 12.30 31 декабря до 2.00 1 января на площади Виенибас будет проходить дискотека, сообщает сайт городской думы. До 3.00 в сквере Виенибас будут работать атракционы.

Посетить 31 декабря и 1 января можно будет и каток на площади. Он будет работать с 11.00 до 22.00.