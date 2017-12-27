Сегодня, 27 декабря, после 8 часов утра на перекрестке улиц Виестура и Райня произошло дорожно-транспортное происшествие. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.

По словам В. Мазане-Микулиной, водитель автомобиля Opel – женщина 1982 года рождения, двигаясь по улице Райня со стороны улицы Михоэлса, не уступила дорогу другой машине Opel, двигавшейся по улице Виестура – ею управлял мужчина 1965 года рождения. Транспортные средства столкнулись. По инерции Opel с водителем-мужчиной отбросило на столб.



Около часа движение по улице Виестура от улицы Райня в сторону автовокзала было перекрыто нарядом полиции.



Перекресток улиц Виестура и Райня является одним из наиболее активных по количеству ДТП. Некоторое время назад дума рассматривала вариант установки на этом перекрестке светофора, однако решения по снижению аварийности на данном перекрестке пока нет. Участники дорожного движения воспринимают идею установки светофора на пересечении улиц Виестура и Райня неоднозначно. Некоторые полагают, что при установке светофора аварии на злополучном перекрестке прекратятся. Однако, подавляющее число водителей против, так называемой, "мелкой разбивки" дороги рядом светофоров.