В 2018 году в Латвии общий размер выплачиваемых по болезни пособий может уменьшиться на 2%, прогнозирует Министерство здравоохранения с учетом предусмотренных реформ в сфере здравоохранения.

Министерство полагает, что реформа обеспечит улучшение доступности услуг для пациентов работоспособного возраста, обеспечив более быстрое возвращение пациентов на рынок рабочей силы, а также сократив количество пособий по болезни и среднюю продолжительность бюллетений. По этим причинам, общий объем выплаченных пособий по болезни в 2018 году может достичь 186 млн евро, что в целом обеспечило бы 3,72 млн евро сбережений.



В Минблаге отмечают, что сокращение количества дней по болезни и для проведения мероприятий для предотвращения длительных заболеваний для лиц работоспособного возраста в 2018 году потребуется финансирование в размере 2 563 917 евро, что обеспечит услуги для 1667 пациентов.



В Минздраве пояснили, что одна из самых частых причин длительной инвалидности и потери трудоспособности — боли в спине с соответствующей патологией — грыжей межпозвоночного диска. Такая паталогия наблюдается примерно у 15% пациентов, страдающих болями в спине. Поэтому с 1 января 2018 года в стационаре предлагается оплачивать новый вид услуг — микродискэктомия (удаление межпозвоночной грыжи). Оплата за микродискэктомию в разовом случае составит 796,34 евро, тариф такой услуги — 301,86 евро, оплата кровати для четырех пациентов — 274,04 евро в день, средние выплаты на анестезию для одного пациента — 220,44 евро. В Минздраве планируют, что в 2018 году для 582 пациентов будут проведены операции микродискэктомии и микрофенестрации.



А для уменьшения очередей на плановые стационарные услуги лиц трудоспособного возраста, в 2018 году планируется дополнительно оплатить 1667 плановых стационарных услуг. По данным Национальной службы здоровья, за 9 месяцев этого года в Латвии стационарные услуги получили 602 лица трудоспособного возраста с прогнозируемой инвалидностью и хроническими болезнями.



Для продолжения реформ в отрасли здоровья в 2018 года дополнительно будет выделено 113 400 000 евро. Из этой суммы для улучшения доступности услуг здравоохранения предусмотрены 46 073 209 евро, для улучшения доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний — 29 896 594 евро, для уменьшения распространенности инфекционных болезней — 16 740 741 евро, для улучшения качества и доступности системы первичного здравоохранения — 9 664 036 евро, а для уменьшения кардиоваскулярных рисков и улучшения эффективности лечения болезней — 11 025 420 евро.