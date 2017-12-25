В связи с наступившим Рождеством и приближающимися Новым Годом и православным Рождеством мы на нашем портале провели опрос на тему подарков близким. Оказалось, что некогда популярные сладости и напитки в подарок отошли на второй план.

Реже всего наши горожане выбирают в подарок бытовую технику и посуду (7%), не очень популярны и сувениры и рождественский декор (9%). 11% респондентов планируют приобрести в подарок близким людям сладости и напитки, а еще 13% - алкоголь. Однако подавляющее большинство - 59% опрошенных собираются выбрать что-то другое.